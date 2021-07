Trollfjord og Andøy Energi med i nytt samarbeid – etablerer Plug Nord

Næringsliv

Denne uka signerte Lofotkraft Muligheter AS, Nordkraft Prosjekt AS, Andøy Energi Holding AS, Trollfjord AS og Plug AS en avtale om å samarbeide for å utvikle tilbud om landstrøm, lading og annen miljøvennlig energi i havner i Nord-Norge gjennom et felles selskap Plug Nord.