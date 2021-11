Setter sin lit til Gahr-Støres nye regjering

Næringsliv

Fiskeridirektoratet ga i oktober 6,6 utviklingstillatelser for å bygge Eidsfjord Giant, et prosjekt til to milliarder kroner som skal bidra til en innovativ utvikling i havbruket. Tillatelsen blir for svak når Holmøy søkte om 17 tillatelser, og som er et mål for å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet Eidsfjord Giant.