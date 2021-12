Lofotkraft investerer 172 millioner kroner

Næringsliv

Lofotkraft Holding AS har besluttet å investere 172 millioner kroner i linjenett, bredbånd og produksjon.

Mandag opplyser konsernsjef Arnt M. Winther i Lofotkraft Holding AS til VOL at disse investeringene ikke omfatter selskapets engasjement i Vesterålskraft AS.

– Tallene i vår pressemelding gjelder investeringer i våre operative virksomheter, som er en del av konsernet, sier Winther i en kommentar til VOL.

Investeringene omfatter investeringer i Lofotkrafts nettselskap, Elmea AS, hvor konsernet skal bruke 139 millioner kroner. Det er for det meste investeringer i rehabilitering av linjenettet i ulike deler av Lofoten.

I tillegg skal konsernet investere 31,4 millioner kroner i Lofotkraft Bredbånd AS og 1,6 millioner kroner i Lofotkraft Produksjon AS. Sistnevnte er konsernets datterselskap som driver med produksjon av vannkraft samt kjøp og salg av strøm. Investeringene ble besluttet fredag 17. desember.

Gjennom flere år har det vært relative store strømbrudd i Lofoten. I ett tilfelle var deler av regionen strømløs i et par uker og mer. I 2014 rapporterte Statsforvalteren fra en utredning fra Nordconsult. Der sto det å lese at kommunene i Lofoten hadde store utfordringer med å opprettholde sitt tjenestetilbud.

– For helse og omsorgstjenestene vil situasjonen være særlig krevende, og for hjemmetjenesten og legevakt vil eksempelvis bortfall av trygghetsalarmer og telefonforbindelser gi alvorlige utfordringer. Skoler og barnehager må stenge og for en del vannverk vil det være vanskelig å opprettholde en stabil vannforsyning, het det i rapporten.

Siden da har Lofotkraft investert store summer i strømnettet i Lofoten. Konsernet har i dag om lag to milliarder kroner i gjeld som resultat av blant annet utbygging av strømnettet i Lofoten. Politikere i Vesterålen har uttrykt bekymring for at det også i Vesterålen er behov for store investeringer.

