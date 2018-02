Fisker reddet av helikopteret Kystvakta kan miste

Nyheter

Søndag ble det iverksatt redningsaksjon i Troms etter at en fisker ble savna i nærheten av Nord-Fugløya i Troms. Det hører til historien at redningsmannskapene endte opp med å finne to personer i havsnød - personen de hadde fått melding om, og én person til, som de tilfeldig fant i søket.

De som rykket ut, var flypersonell fra Forsvaret - i et NH90-helikopter, fra Kystvakta på Andenes. De plukket opp mannen fra havet. Situasjonen hans er fremdeles alvorlig.

NH90-helikopteret er spesialtilpassa redning, med for eksempel et "minisykehus" om bord, med blant annet hjertestarter og lungemedisin, forklarer fartøysjef Njål Bjelland til NRK. Det livreddende førstehjelpsutstyret de hadde ombord, ble brukt på fiskeren som ble plukket opp ved Nord-Fugløya.

Kan miste beredskap

Det er derimot ikke sikkert at Kystvakta vil ha dette helikopteret tilgjengelig i framtida. Det har vært mye krøll med NH90-helikoptrene - leveransene har vært forsinka, helikoptrene har trengt mye vedlikehold, og alt i alt har Forsvaret fått få operative flytimer ut av dem.

Tidligere i år kom en rapport som konkluderte med at Kystvakta ikke burde få NH90-helikoptre. De bør forbeholdes Marinens fregatter, konkluderte den. Noe senere gikk Forsvarssjefen ut med en anbefaling om det samme.

Flere har reagert på dette. Forsvarsminister FranK Bakke-Jensen har lovet at Kystvakta må sikres nødvendig helikopterberedskap, og framholdt i et skriftig svar til stortingspolitikerne Willfred Nordlund og Eirik Sivertsen denne uka at målet fremdeles er å få NH90-helikoptrene i drift etter planen. Deretter må man se på hvor mange operative flytimer det er mulig å få ut av dem, før man konkluderer. Et mulig alternativ er innleie av sivile helikoptre, mener han.

Mads Gilbert reagerer

Overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge mener det er helt sentralt at Kystvakta får helikoptre som er utstyrt for redningsoppdrag. Vanlige ambulansehelikoptre er ikke satt opp for redningsoppdrag til havs.

– Vi mener Kystvaktas beredskap er en særdeles viktig del av den sivile beredskapen for kystbefolkningen. Og skal vi kalle oss en kystnasjon må vi ha råd til det. Skal vi oppfylle alle lovnadene om maritim produksjon og mer fiskeri, må vi ha penger til en oppegående og påregnelig beredskap med disse helikoptrene, sier han til NRK.