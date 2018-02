Måling: Solberg nesten tre ganger så populær som Støre

Nyheter

Dermed får den sittende statsministeren nærmere tre ganger så stor oppslutning som Ap-lederen på målingen, som er gjort av Ipsos på oppdrag for Dagbladet.

Bakgrunnstallene viser at 20 prosent av Aps egne velgere nå heller peker på Erna Solberg som statsminister enn Jonas Gahr Støre.

– Det er hyggelige tall! Det kan jeg bare være glad for. De gode tallene for både Høyre og meg skyldes nok at den blågrønne regjeringen har levert på de store sakene, sier statsministeren i en kommentar via sin statssekretær Rune Alstadsæther.