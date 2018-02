Solsvik og Enoksen opptrer for fylkestinget

Nyheter

Fylkestingsmøtet går for seg i Bodø, og åpner kl. 09 mandag - da med en hilsen fra Andøy-ordfører Solsvik, som skal stå for den offisielle åpninga. Deretter skal han og Odd Roger Enoksen opptre sammen med Annie-gjengen fra Dverberg.

Du kan følge møtet på stream her.

De to har vært med og spilt i «Annie»-forestillingen på Dverberg i desember. Suksessen skal nå gjentas for fylkestinget. Etter at Solsvik er ferdig med hilsningstalen, entrer nemlig «Annie»-ensemblet scenen, blant dem også Odd Roger Enoksen i rullestol, i rollen som den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt.

De skal opptre for fylkestinget med sangen «I morgen». Dette er det kun fylkesordfører Sonja Alice Steen og hennes nærmeste stab som vet, ifølge en pressemelding sendt ut fra instruktørene.