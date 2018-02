Alle reaksjoner er normale etter en dramatisk hendelse

Nyheter

Kommunalsjef i Sortland, Erik Strand er i kommunens psykososiale kriseteam sammen med kommunelege Mette Røkenes, og Marita Johnsen gra politiet. Teamet var til stede for alpinklubben og andre berørte onsdag kveld i varmebua i Ånstadblåheia skitrekk.

– Vi er til stede etter dramatiske hendelser og kan bidra med å gi hjelp til de som måtte behøve det. Nå er det slik at dere som alpinklubb er blitt rammet, sier Strand.

Han minnet de oppmøtte på at en debriefing er noe som er viktig, at man tar seg tid til å snakke sammen og støtte hverandre. Strand gav ros til Sortland alpinklubb for måten man har håndtert ulykken på.

– Vi opplever at den håndteringa som er gjort fra alpinklubbens side er veldig profesjonell i denne saken. Det skal dere ha ros for og ta med dere videre, sier han.

Informasjon er viktig

– Også det med informasjon, at klubben sørger for å gi informasjon til alle som trenger det om det som har skjedd, er veldig viktig. For uten informasjon blir det fort historier, det at dere snakker og informerer gjør at klubben eier historien om det som har skjedd, sier Strand.

Han forteller at kriseteamet vil svare på spørsmål, og det samme sier Marita Johnsen i politiet.

– Om dere har spørsmål så ikke bli sittende med dem, kom til oss. Vi svarer på det vi kan svare på, sier kiseteamet, som også oppfordret alle som har behov for det til å ta kontakt.

– Det går helt fint an å ta kontakt med oss i etterkant også. Jeg for min del er som dere og har mobilen på døgnet rundt, sier Erik Strand.

Han minnet de frammøtte på at det kan ta tid å bearbeide en dramatisk ulykke.

– Det å snakke sammen og være der for hverandre og være støttende i tida fremover, er det dere skal huske på, sier han.

Kriseteamet har delt ut telefonnummer og informasjonsbrosjyrer, og sier alle som har behov, kan ta kontakt når som helst.

– Vi er her for å hjelpe dere, sier Strand.

Krimtekniker ankommer fredag

Marita Johnsen i politiet leder etterforskningen, som har pågått siden tirsdag kveld.

– Også den taktiske etterforskningen er i gang og fredag kommer det krimtekniker for å gjøre åstedsundersøkelser på stedet. Det som er viktig for meg å si til dere er at vi i politiet ikke er ute etter å gi noen skyld for det som hendte. Det vi vil med etterforskningen er finne ut hvorfor denne ulykken skjedde, sier hun.

– Etter at krimteknikeren fra Bodø har vært her fredag, kan vi ha kommet ett skritt nærmere for å få vite hva som er årsaken til ulykka, sier hun.

Selv har Johnsen vært i politiet i Sortland siden 2010, og hun er godt kjent med Ånstadblåheia alpinanlegg.

– Jeg vokste opp her i bakken, og vet ikke hvor mange ganger jeg har vært opp og ned her. Jeg vet også at driftssikkerheten på heisen har vært bedre den siste tida enn den har vært på lenge, sier hun.

Politiet i Vesterålen har også opprettet en pårørendekontakt, som er Heidi Regine Johnsen.

– For politiets arbeid er det viktig at dere som har vært vitner og som har sett noe og var i nærheten når ulykken skjedde forteller om det til oss. Det trenger ikke være nå, man kan ta kontakt senere, sier hun.

Finnes ingen fasitsvar

Kommunelege Mette Røkenes sier der ikke finnes noen A4 svar på hvordan et menneske opplever å bli utsatt for et traume. Reaksjonen på en dramatisk hendelse kan komme med en gang, eller lang tid etterpå.

– Der finnes ingen fasitsvar på hvordan man reagerer. Noen blir lei seg og gråter, andre trekker seg unna og noen blir sinte og får lyst til å slå. Alle reaksjoner er normale. For vi er så forskjellige vi mennesker på hvordan vi reagerer, sier hun.

Og nettopp det om å være åpen om det man bærer på, kan lette byrden.

– Snakk med hverandre, vis samhold og gi støtte. Om noen vil gråte, så la dem gråte, om noen vil slå et tre så la de slå et tre. For å bearbeide er det riktig, og det er ikke galt i det hele tatt å reagere på ulikt vis. sier hun.

Alpinklubben ble også rådet til å samles hyppigere i tiden nå i etterkant av ulykken, for å ha samlingspunkt.

– På den måten kan man fange opp de som har mye å bearbeide og også være med å bygge hverandre opp. For det kommer en dag etter denne og ei uke etter denne, slik at dere kan være der for hverandre også i tiden fremover, sier Erik Strand.