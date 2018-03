Dømt for bruk og besittelse av hasj

Nyheter

Det kommer frem i en dom fra Vesterålen tingrett.

Ifølge tiltalen kjøpte mannen 30 gram hasj i Tromsø, en gang i løpet av de første 17 dagene av februar i fjor. Han er også tiltalt for å ha røyket hasj i perioden fra 10. til 17. februar.

Han ble pågrepet 17. februar, da politiet var på utkikk etter en savnet leiebil.

Han ble tatt med hasj på en bopel, samt i en bil utenfor bopelen, i Hadsel, i februar i fjor. Totalt er det snakk om oppbevaring av 72,77 gram hasj. Omtrent 22 gram av disse stammer fra det kjøpet i Tromsø tidligere samme måned. Politiet har imidlertid ikke funnet det bevist at hasjen, utover de 22 grammene fra Tromsø-kjøpet, er tilknyttet mannen, ut over at det lå i leiebilen.

Han dømmes til 18 dagers fengsel, samt en bot på 2 000 kroner. Fullbyrding av fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på to år. Han må betale 6 325 kroner i erstatning til bilutleiefirmaet, i tillegg til at han må dekke saksomkostningene på 2 000 kroner.