Finnmark Ap vurderer å si ja til folkeavstemning om sammenslåing

Senterpartiet vil få flertall for forslaget, om de får støtte fra Ap, siden Ap har 17 av de 34 representantene i fylkestinget.

Dagen før fylkestinget skal Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe møtes for å klargjøre sitt syn, ifølge Klassekampen.

Arbeiderpartiets fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, sier hun ikke støtter sammenslåingen med Troms og hun har bedt administrasjonen i fylket om å vurdere alle sider ved en folkeavstemning.

– For oss er det viktig at alle synspunkter og den massive motstanden når klart fram til Oslo, sier Vassvik.

I Stortingets spørretime onsdag avviste kommunalminister Monica Mæland alle forsøk på omkamp om sammenslåingen.

– Man kan gjerne være uenig. Men jeg gjentar at jeg gjennomfører Stortingets vedtak, sa Mæland gang på gang.

Hun høstet da kritikk fra blant andre Ap-leder Jonas Gahr Støre, som mente Mæland undervurderer motstanden i Finnmark.

Vassvik kaller Mælands påstand om at hun ikke kan endre Stortingets vedtak om sammenslåing, for tull.

– En statsråd kan når som helst fremme en ny sak for Stortinget, og i denne saken er det nok at tre representanter snur, så kan Finnmark fortsette som et fritt fylke, sier Vassvik.

Også Mælands eget departement bekrefter at det ikke er noen formelle hindre for å holde en folkeavstemning. Hennes politiske rådgiver Camilla Strandskog skrev onsdag til NTB: «Fylkene kan selv avholde folkeavstemninger og de kan selv avgjøre når det skal avvikles.»

