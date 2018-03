Nyheter

Det ser ut til å bli noe varmere søndag og utover neste uke - men lørdag vil temperaturen holde seg på den blå siden, med to-tre minusgrader i samtlige vesterålskommuner.

Se mer detaljert værvarsel øverst i saken. Varselet er for Sortland, men lørdag vil forholdene være like over hele Vesterålen.