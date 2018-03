Christian Torset valgt til leder for Nordland SV

Nyheter

Torset tar over etter Marius Meisfjord Jøsevold, som meldte i januar i år at han ikke ønsket å stille til gjenvalg.

I februar i år ble det klart at Torset var innstilt til vervet. Da hadde valgkomiteen vurdert to kandidater, og landa på ham. Den andre kandidaten ønsket likevel å opprettholde sitt kandidatur, og dermed måtte årsmøtet ta den endelige vurderinga mellom de to, i en såkalt kampvotering.

Torset endte opp med å bli valgt.

"Det er med en rimelig solid dose ærefrykt jeg tar fatt på oppgaven, men med verdens beste gjeng på laget gleder jeg meg også intenst. SV er i vekst, men vi skal vokse videre, og vi skal vinne valget til neste år," skriver Torset selv på Facebook.

– En ære

– Jeg er veldig beæra. Det er et æresfullt verv, og et tungt ansvar å skulle lede partiet i en tid der vi har mye potensiale å hente ut. Vi har valg til neste år, vår hovedsatsing blir å bygge politikk og organisasjon, så vi kan bygge landet, sier Torset til VOL.

Høyre størst – Frp mindre enn Senterpartiet Høyre er landets største parti for sjette måned på rad på TV 2s måling, mens Frp sliter med sin laveste oppslutning på to og et halvt år og passeres av Sp.

Han gleder seg til å ta fatt på jobben, og avviser at det blir noe dramatikk internt, selv om det var to kandidater til jobben. Han har fått overstrømmende og positive tilbakemeldinger etter at nyheten ble kjent.

– Jeg er ikke nervøs. Dette er vi spanta for. Vi skal bygge på det enormt gode arbeidet som nåværende arbeid har gjort, og kapitalisere på det elendige arbeidet regjeringa og høyresida generelt gjør. Vi skal vise at det er mulig med en annen politikk, hvor vi tar vare på hverandre og miljøet, og kjemper mot økende forskjeller, sier han.

Mye reising

Med vervet blir han øverste leder for partiet i Nordland.

– Jeg bor på Sortland, men dette er en jobb som fordrer at man tar ansvar for hele fylket. Det blir en del reising, og alle llokalag stiller likt, sier han.

– Det er alltid ting å lære seg. Men jeg har vært så heldig å jobbe tett sammen med Marius (Meisfjord Jøsevold), så jeg har kontakten, informasjonen og støtten jeg trenger, sier Torset.

Støre advarer mot å si nei til EUs energiunion Ap-leder Jonas Gahr Støre advarer om at å si nei til EUs energibyrå Acer, kan føre til at unionen svarer med å straffe norsk eksportindustri.

Han er i dag leder for Nordland Nei til EU - så hans umiddelbare kampsak er kanskje ikke så overraskende:

– På kort sikt, er det kampen om tilslutning til EUs tredje energipakke og Acer, som er det mest prekære. På lang sikt er det en utarming av kommunene i Nordland. Regjeringa har kutta i overføringer til 42 av 44 kommuner i Nordland. Denne rejgeringa har en idé om at det går an å effektivisere inn i evigheten, så du kan kutte litt i alle sektorer hvert år. Derfor blir kommunene strupa. Det er bevisst, fordi man har et ønske om å privatisere velferdstjenestene, mener Torset.