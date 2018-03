– Jobber kontiunerlig med å øke vår eksport til USA

Nyheter

Arena Nordland er nå på plass på Seafood Expo North America i Boston, som er Amerikas største sjømatmesse. Arena Nordland er en fellesstand hvor bedrifter fra hele Nordland skal stille ut og vise fram sine produkter i Boston. Det er Fiskeriparken Egga Utvikling som på oppdrag fra Nordland Fylkeskommune arrangerer fellesstanden.

– Jeg har store forventninger til denne messen. Deltakelsen i USA er et prøveprosjekt, men vi har opplevd økende interesse for deltakelse, både i år og til neste år. Flere bedrifter vil være med og vi får mye igjen for å være her, sier prosjektleder Daniel Sowe i ei pressemelding.

– Vises godt

Det er Sowe som har organisert for deltakelsen, etter flere år med gode tilbakemeldinger på samme arrangement i Brussel. Han påpeker at Arena Nordland er et viktig tilbud til sjømatbedriftene i fylket og for at de skal få vist fram sine produkter til kunder, leverandører og eksportører.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har Arena Nordland i både Boston og Brussel. Når vi står samlet slik som dette vises vi godt blant alle de 1400 bedriftene som også er tilstede. Og med Ringo Haupt på kjøkkenet som produserer smaksprøver til alle besøkende på vår stand, heves helhetsinntrykket. Vi har mange besøkende og bedriftene er så langt veldig fornøyd med deltakelsen.

Vil øke eksporten

Det er flere lokale bedrifter som er med til Boston. Blant de som har tatt seg turen over fjorden er Joakim Eilertsen, som er Key Account Manager i Nordlaks.

– Markedet i USA er ett av de raskest voksende markedene i verden og vi jobber kontinuerlig med å øke vår eksport til USA. Vi ser et stort potensial i USA og sjømatmessen er en viktig plattform for å møte nye og eksisterende kunder, sier Eilertsen.

Hard konkurranse

Eilertsen forteller også om hard konkurranse fra andre land i det amerikanske markedet. Han påpeker videre at en av fordelene med Arena Nordland er at det gjør det enkelt for bedrifter å delta på ulike messer rundt om i verden.

– I det amerikanske markedet finner man mye laks fra både Skottland, Chile, Færøyene og Canada, så det er hard konkurranse om kundene. Da handler det om å differensiere seg fra de andre landene og finne vårt segment for vår fisk. Da må man være tilstede der det skjer og derfor er det så viktig at vi nå får muligheten til det, gjennom Arena Nordland.