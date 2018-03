Nyheter

Dette melder Nordland politidistrikt på Twitter.

Ulykken har skjedd i Austnesfjord på E-10 i Lofoten.

Det er altså to personbiler og et vogntog involvert. Politiet melder at det ikke skal ha oppstått personskade i ulykken.

Bilberging er nå på stedet og veien vil bli stengt ei god stund.

Førerkortet til føreren av vogntoget er beslaglagt i forbindelse med ulykken.