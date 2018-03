Hevdet noen andre kjørte bilen - dømt til 21 dagers fengsel

Nyheter

Mannen sto tiltalt for ha kjørt bil mens han var påvirket av alkohol.

Han ble stoppet i fjor vår ved Vikeidet .

Aktor la ned påstand om at mannen skulle dømmes til 28 dager i fengsel og en bot på 15.000 kroner. Det ble også lagt ned påstand om at mannen skulle fradømmes retten til å «føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på ett år og fire måneder».

Fikk tips

I retten kom det frem at politiet fikk et tips om at mannen hadde forlatt et nachspiel kjørende i morgentimene en dag i fjor vår. Han ble så stoppet og en måling viste en promille på 1,6.

Mannen hevdet i retten at det ikke var han som hadde kjørt bilen, men en kvinne han hadde forlatt nachspielet med. Han hevdet videre at hun underveis hadde stukket av fra bilen, og at han selv måtte kjøre bilen og parkere den på et trygt sted. Hvem kvinnen var, kunne han imidlertid ikke forklare.

Dette trodde ikke retten på.

De la også vekt på veitrafikklovens paragraf 22, første ledd, som lyder:

«Ingen må føre motorvogn når han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel».

De hevdet det over enhver tvil var bevist at mannen hadde ført motorvogn i beruset tilstand

Dommen

En enstemmig dom ble mannen dømt til 21 dagers fengsel og en bot på 15.000 kroner, alternativt 15 dagers fengsel.

Mannen mistet også førerkortet i 13 måneder og må avlegge ny førerprøve etter disse månedene.