Klar for ny runde med VM i Quiz

Nyheter

Årets arrangement blir det syvende i rekken, som også denne gangen finner i Samfunnssalen. Quizen arrangeres den 5.april av Sverre Iversen, Martin Halsvik Larsen, Øyvind Andreassen Stephansen og Håkon Tonulltre Natvig.

Arrangøren håper at det kommer lag fra alle kommunene i Vesterålen og omegn. I fjor deltok 72 personer, fordelt på tolv lag fra regionen, i tillegg til fra Lødingen og Harstad. Rekorden er derimot fra 2016, da femten seksmannslag deltok.

Klar for VM i quiz Torsdag kveld er det klart for VM i quiz på Sortland.

Ingen endringer

I år som i fjor blir det 100 spørsmål med lyd og bilde, på storskjerm.

– Quizen blir over samme lest som den var i fjor. Vi har levende musikk og levende biler. Ett poeng for hvert korrekte svar, som betyr at man kan oppnå totalt hundre poeng. Dersom det står likt mellom to lagt, blir det sudden death, forteller Håkon Tonulltre Natvig til VOL.

Varierte spørsmål

Ifølge Natvig er spørsmålene svært varierte og kommer ikke til å bestå av ti geografispørsmål, ti sportsspørsmål og så videre.

– Det vil være mye forskjellig og hulter til bulter. Når det gjelder vanskegraden blir mesteparten midt på treet, noen veldig lette, i tillegg til noen vanskelige. Vi må ha noen nøtter for å skille klinten fra hveten, sier Natvig.

VM i quiz skiller seg noe fra de fleste andre quizer i regionen ved at det ikke er alkoholservering.

– Dette er en litt mer seriøs quiz, uten noe form for show, sier han.

Jezuz Quiztuz ble vant VM i Quiz Etter ekstraomgang vant Jezuz Quiztus VM i quiz 2016.

Kontrollerer spørsmålene

Selv om det er Natvig som lager spørsmålene, får han god hjelp fra en medhjelper sørpå.

– Etter at jeg har laget spørsmålene, sender jeg dem til Erling Ruvik. Han sitter i Bærum og går gjennom alle med kritisk blikk. Spørsmålene han mener ikke fungerer, kutter han ut. Det er ikke uvanlig at han tar bort 20 spørsmål i løpet av en slik gjennomgang. Erling gjør en kjempejobb og bruker mye tid for å hjelpe oss, sier han.

Premien blir også slik den har vært og består av deltakeravgiften til de som er med, som fordeles på de tre beste lagene.

– Vi vurderte å øke den fra 150 til 200 kroner, men landet på at den blir som den har vært, sier han.





Har meldt seg på

Nå håper han på godt oppmøte på quizdagen og kan sågar berette om at noen er klar for konkurransen allerede.

– To lag har foreløpig meldt seg på, men jeg vet at det kommer flere. Vi satser på at det kommer en del og gjerne også nye fjes som ikke har deltatt tidligere. Vi oppfordrer ellers de som vil være med å registrere seg via vår Facebook-side. Da vet vi hvor mange bord og stoler vi trenger å sette inn, sier Håkon Tonulltre Natvig.