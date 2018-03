To druknet i Nordland i februar

Nyheter

Samtlige 12 som har druknet i Norge så langt i år er menn. To av drukningene i februar skjedde i Nidelva i Trondheim, der to menn på henholdsvis 65 og 21 år ble funnet druknet i to separate hendelser.

Det gjør at Trøndelag så langt topper drukningsstatistikken med tre dødsfall som følge av drukning. Hordaland og Nordland har begge to drukninger så langt i 2018.



Våren lar vente på seg, og det meldes om fortsatt kulde over store deler av landet. De lave temperaturene gjør at mange bruker isen som rekreasjon, fiskeplass og snarvei.

Redningsselskapet har fokus på sikker ferd på is, og oppfordrer alle til å ta forholdsregler om man skal ferdes på isen. I Løpet av fjoråret druknet tre personer etter å ha gått gjennom isen.

–Det er spesielt viktig å snakke med barn om sikkerhet knyttet til is og lek i nærheten av islagte flater. En flytevest og gode varme klær vil helt klart være med å trygge barnet, men barn skal ikke leke alene i nærheten av vann uten oppsyn fra en voksen, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.



Redningsselskapets isråd: