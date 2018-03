Bekymret over stor stor snøskredfare i helgen

Nyheter

Det er tydelig at nysnø fester seg svært dårlig til det gamle, harde snødekket og det er stor grunn til å tenke at dette også vil være tilfelle flere steder i Nord-Norge når det kommer nysnø. Snøskredvarslingen er bekymret for hva som vil skje mot helgen når det kan komme store nysnømengder og kuling fra SV-V over store områder, står det blant annet å lese i varslet.

Snøskredvarslet ligger på nivå tre fra onsdag og til og med lørdag. Selv om tre står for moderat fare, oppstår det likevel flest skredulykker ved det nivået.

Selv om snøskredskalaen går til fem, er fire det høyeste nivået som blir varslet. fire er det høyeste vi varsler. Nivå fem er nemlig kun forbeholdt helt ekstreme situasjoner. Skalaen går til fem, men det er forbeholdt helt ekstreme situasjoner.