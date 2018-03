Store naturlig utløste skred kan skje i dag

Nyheter

For Vesterålen og Lofoten er faregraden fortsatt 3, den nest høyeste på skalaen. Dermed er det fare for flere typer snøskred, både de som er utløst av fokksnø, og flakskred på grunn av at de ulike snølagene er ustabile.

Væromslaget og kraftig vind har ført til at det er betydelig skredfare i hele Nord-Norge.

Søndag stiger skredfaren til «stor skredfare, faregrad 4 som er den høyeste, og dette gjelder i de fleste varslingsområdene.

– Vis vett, vær varsom, oppfordrer Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Advarer om økt snøskredfare Mye nedbør og sterk vind gir økt snøskredfare for Nord-Norge. Nå er snølaget så ustabilt at noen middels store eller store naturlig utløste skred kan forekomme i Lofoten og Vesterålen.

Fredag kveld gikk det skred over E69 i Porsanger kommune, der seks personer ble innesperret mellom skred. Etter redningsarbeid kom alle seks, samt en hund og en katt seg i sikkerhet i Skarvbergtunnelen.