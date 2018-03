– Han har til og med stjålet innpakkede julegaver til unger

Nyheter

Geir Bendiksen ved politiet i Vesterålen opplyser til VOL at man har fått rapportert inn flere innbrudd i Hadsel i helgen. Det har vært både på Shell og Neptun på Melbu, samt i et bolighus på Stokmarknes.

– I tillegg er det anmeldt flere innbrudd i Hadsel tidligere i år og før jul. Det har til og med vært så ille at folk har ligget og sovet, mens innbruddstyven(e) har tatt seg inn gjennom verandadøra, hentet ut kontanter, og gjenstander før de har forlatt, sier Bendiksen.

– Det har til og med vært så ille at vedkommende har stjålet ferdig innpakkede julegaver, med merkelappen til ungene på.

Etter innbruddsraidet i helgen satte politiet seg ned sammen, og sammenfattet informasjonen som er gitt og tipsene som er kommet inn.

– Det førte oss til en mann i 20-årene, bosatt i Hadsel. En person som man kan kalle for en "kjenning av politiet". Der fant vi en del tyvegods, og vi fikk også en innrømmelse av forholdet i noen av sakene vi har etterforsket, sier Geir Bendiksen.

Mannen som er anholdt sitter nå i arresten.

– Det er jo trasig at folk som måtte oppleve innbrudd som dette, men på den annen side er det jo flott for oss i politiet at vi kan få gi bort julegaver i mars, sier politiets representant.

– Om det er noen i Stokmarknes som føler at de har hatt gjester som de ikke vil ha, må de ta kontakt med politiet .