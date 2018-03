Nyheter

Nødetatene rykket mandag ut til et snøskred nord for Svolvær. En person var blitt observert tatt av raset. Denne personen hadde kommet seg ned og var uskadd.

Det ble først meldt at det var uvisst om flere var tatt av skredet. Politiet meldte klokken 12.56 at ingen øvrige personer var tatt av skredet. To turgrupper var i området og hadde kontroll på alle sine deltakere. Frivillige ressurser og Sea King ble satt inn i redingsaksjonen.

Dette melder Nordland politidistrikt på Twitter.