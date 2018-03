– En villet politikk fra regjeringen.

Nyheter

– At Widerøe må kutte i rutene er ikke overraskende. Regjeringen har gjort svært lite for at de kommersielle rutene med små fly over korte avstande målt i luftlinje skal vere lønnsomme. Flyseteavgiften rammer disse flyvingene, det samme gjør systemet for landingsavgift, sier Siv Mossleth, medlem i transportkomiteen for Senterpartiet på Stortinget.

Tidligere denne uken kuttet Widerøe i flyrtuene sine i hele landet. Dette rammer også i stor grad flyplassene i Vesterålen.

Fremmet forslag

Mossleth sier i ei pressemelding at Sp har fremmet et forslag om at flere av rutene skal inn i FOT-systemet, noe hun hevder vil sikre antall flyvinger og rutetilbudet.

– Vi satte av penger til dette i vårt alternative statsbudsjett, og vi vil følge opp dette videre, sier Mossleth og fortsetter.

– I dag har de store flyene som skal langt mye mindre avgift per passasjerkilometer enn de som skal fly korte luftstrekk for å få hverdagen til å gå opp. Dette er ikke et rettferdig system. Det kan ikke vere høyere norske avgifter per passasjer tur/retur Stokmarknes - Bodø enn Oslo - London. Vi vil fremme et forslag som vil rette opp i dette, avslutter Mossleth.