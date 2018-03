Nå kan det bli alkolås i alle busser

Nyheter

– Alkolås i all offentlig transport på vei har vært vår viktigste merkesak de seneste årene, så dette er et stort og positivt steg i riktig retning, sier generalsekretær i MA - rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i en pressemelding.

Loven åpner for at alkolås ettermonteres i busser, minibusser og taxier. I første omgang ser det ut som forskriften kun vil omfatte buss og minibuss. På sikt ønsker MA - rusfri trafikk alkolås i alle nye biler, og Kristoffersen hadde helst sett at taxi var med i forskriften fra dag én.

Vil ha trygge passasjerer

– Den reisende skal være trygg på at sjåføren er edru, og med alkolås i alle busser og minibusser er vi et godt stykke på vei. For MA - rusfri trafikk er det særdeles positivt at alle skolebarn som er avhengig av skoleskyss, med dette påbudet får den samme, trygge transporten, sier Kristoffersen.

Nå er det nemlig slik at i noen fylker og kommuner har skolebussene alkolås, i andre ikke.

Begrunnelsen for at taxier ikke tas med i forskriften nå er at det må etableres gode og sikre metoder for ettermontering av alkolås for kjøretøygruppe M1 (personbil). Statens vegvesen skal også vurdere erfaringene med innføringen av alkolås i buss og minibuss først.

Stor utfordring

Ifølge Ifølge dybdeanalyser gjort av Statens vegvesen er det rus i minst 21 prosent av alle dødsulykker.

– Kjøring i rus er en av våre største trafikksikkerhetsutfordringer, og alkolås er en teknologi som kan være med på å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, forklarer Kristoffersen.