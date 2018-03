Riksmekleren styrker laget før stormekling - vil unngå streik

Nyheter

Etter at partene i privat sektor brøt forhandlingene i årets hovedoppgjør forrige uke, ligger presset nå på riksmekler Nils Dalseide og hans team. Meklingene starter onsdag 4. april, og meklerne har bare fire dager på seg for å unngå storstreik i privat sektor.

Fakta om årets lønnsoppgjør * Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering. * Først ute er oppgjøret i privat sektor mellom NHO og LO og YS, der det ble brudd i forhandlingene 22. mars. * Tvungen mekling hos Riksmekleren starter onsdag 4. april med frist 7. april. * Brudd i forhandlingene og en eventuell mekling kan føre til storstreik fra og med 8. april. Det blir i tilfelle den første storstreiken i privat sektor siden 2000. * LO har varslet plassoppsigelse for 175.000 av sine medlemmer, mens YS har varslet plassoppsigelse av i overkant av 28.000 medlemmer. * Oppgjøret er for første gang på ti år et samordnet oppgjør. Det innebærer at LO og NHO sentralt og YS og NHO sentralt forhandler, og at vedtakene blir bindende for alle forbundene i LO og YS. * I tillegg pågår det rundt 150 forbundsvise justeringsforhandlinger, såkalte forbundsvise sløyfer. * Forhandlinger om lønn, en ny AFP-ordning, samt om krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag, er ventet å bli de mest krevende sakene i årets forhandlinger. * NHOs representantskap har vedtatt at det er rom for maksimalt 2,7 prosent lønnsøkning i år. * Offentlig sektor starter sine forhandlinger når privat sektor er ferdig.

– Konsekvensene av en konflikt er formidable, så vi kjenner på et tungt ansvar, medgir Dalseide overfor NTB.

LO har meldt plassoppsigelse for rundt 175.000 medlemmer, mens YS har gjort det samme for nærmere 30.000 medlemmer. Hvor mange og hvem som blir tatt ut først i en eventuell streik, blir kjent rett over påske.

Forhandlinger om lønn, en ny AFP-ordning, samt om krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag, er ventet å bli de mest krevende sakene.

Håndplukkede meklere

For første gang i Dalseides 14 år lange karriere tilknyttet Riksmeklerens kontor, er det også innkalt en ekstra mekler for å bistå prosessen, slik at det blir tre mot normalt to meklere.

– I år har vi et samordnet oppgjør, det første på ti år, og to krevende tvistetema på hvert sitt vis – AFP-ordningen og spørsmål knyttet til reise, kost og losji. Vi har valgt å utvide med en ekstra mekler for at vi sammen skal beherske mest mulig av de komplekse problemstillingene som reises, sier Dalseide.

I tillegg til Dalseide selv skal lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Kine Steinsvik, og Mats Ruland, tingrettsdommer i Oslo tingrett, delta i meklingen.

– De har begge erfaring fra krevende meklinger og er håndplukket til dette, sier Dalseide.

Ingen påskekrim

De tre meklerne har allerede forberedt seg i lang tid på en eventuell mekling, og de har blitt kurset av eksperter på AFP og de andre meklingstemaene. Forberedelsene fortsetter gjennom påsken.

– Vi trenger ikke å ty til noe påskekrim i år, nei, det er mer enn nok spenning i dette, fastslår Dalseide muntert.

Han sier målet er at de tre meklerne skal kunne så mye om temaene at de kan klare å diskutere alle sider av dem, også sider som partene ikke har tenkt på før.

– Vi kan aldri klare å få like mye kunnskap om tvistetemaene som partene selv har, de er svært kompetente og har betydelige spesialistressurser, men vi skal lære oss nok til å kunne se et landskap hvor vi kan ta med partene og se på mulige, minnelige løsninger, sier han.

Han mener erfaringene fra meklinger viser at et slikt utenfrablikk ofte hjelper.

– Vi er jo alle av natur skeptisk til motpartens syn, men det å være skeptisk til sitt eget syn, det er en mer krevende øvelse. Mens man i forhandlinger haler og drar og står på sitt, skal man under mekling i fellesskap lete etter løsninger. Det er en helt annen type øvelse, og man må ha en helt annen innstilling. Det er kjerneområdet for vårt samarbeid med partene, og det er der vi har vår kompetanse, forteller Dalseide.

Tror på løsning

Partene er i tiden fram til 4. april i en periode med såkalt frivillig mekling. Dalseide sier han ikke har berammet noen formelle møter i påsken, men at partene har mye kontakt seg imellom, og at meklerne står parat ved behov.

– Det viktigste nå er å gi partene nødvendig tid til å forberede seg til selve meklingen. Det er heller ikke dumt hvis de får tatt seg litt påskeferie, for det blir fire harde dager etter påske, konstaterer han.

Dalseide sier han ser optimistisk på muligheten til å finne en løsning, og at en viktig årsak er at partene selv er såpass tydelig på at de prinsipalt er interessert i å finne en løsning.

–Når det er sagt, avhenger imidlertid det endelige utfallet av om vi finner en løsning som alle kan leve med. Det er partene som til sist bestemmer om de ser seg mer tjent med det de kan få ut av en konflikt enn å ta det meklingsresultat som ligger på bordet.