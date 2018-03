– Vi heiser flagget vi også

Nyheter

Fra før har Hadsel, Sortland, Andøy, Øksnes og Bø, gitt klarsignal om at de vil heise regnbueflagget i forbindelse med markeringen 21.april, som er i regi av Pride Vesterålen.

– Vi skal heise flagget vi også. Jeg har ikke sjekket om vi får tak i flagg, men det må vi klare å ordne, sier ordfører Atle Andersen til VOL.

Ingen politisk behandling

Ifølge Andersen kommer ikke forslaget til å bli behandlet politisk.

– Det er mulig at jeg tar en liten runde i formannskapet, men jeg har fått signaler tidligere om at det er entydig ja. Skulle jeg likevel få kritikk i etterkant for at jeg velger å heise flagget, så får jeg heller ta den, sier Andersen, og legger til kommunen heiser regnbueflagget fordi de synes det er viktig å støtte markeringen for avkriminalisering for homofile.

– Vi har ikke vært i tvil om at vi vil være med på dette. Det er en viktig markering, understreker Andersen.

– Kjempeglad

Styremedlem i Vesterålen Pride, Daniel Hansen, er godt fornøyd med at alle de seks kommunene som ble invitert til å heise regnbueflagget, nå har sagt ja til å gjøre det.

– Vi er kjempeglad og stolte over at ordførerne viser sitt engasjement og at regnbueflagget får vaie stolt fra rådhusene, og takker for at de viser sin solidaritet. Kanskje er dette starten på et varmere og mer åpent Vesterålen hvor unge som gamle som kanskje enda lever i skapet, som undertrykker sin seksualitet fordi det ikke er «offentlig akseptert», ser at det er trygt å vise hvem man er. Legning, seksualitet og kjønnsidentitet endrer jo ikke det faktum at vi alle er mennesker. Kjærlighet er ikke en sykdom, og man skal absolutt ikke føle skam for hvem man elsker. Et sitat som sier dette godt er «It's about hearts, not parts», sier Hansen.

Gått gjennom media

Det er godt over en måned siden styret sendte ut invitasjonen, noe som betyr at det har tatt tid før de har fått svar.

– Vi har jo ikke fått signaler direkte fra kommunene, alt har jo gått via media, så vi har ikke fått informasjon før alle andre. Det er jo nå noen uker siden vi sendte ut oppfordringen, men likevel tror jeg vi skal være fornøyde med at alle kommunene er med. Enda er det jo over tre uker til markeringen, så vi håper jo at alle får regnbueflaggene i tide, slår Daniel Hansen fast.

Måtte ta tak i det

Når vi spør Lødingen-ordføreren om hvorfor det har tatt så lang tid før de kom på banen, svarer han:

– Det er ingen spesiell grunn til det. Det har vært mange andre ting å gjøre og dessuten er det fortsatt en stund til. Samtidig har mediedekningen i det siste vært en påminnelse om at vi må ta tak i det, slår Atle Andersen fast.