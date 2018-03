Brann eller branntilløp i 1.200 hytter årlig

Nyheter

Undersøkelsen er utført for Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

– Brann i en hytte er alvorlig fordi det ofte er langt til nærmeste brannvesen og man må slokke selv, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

I undersøkelsen svarer 2,7 prosent av de spurte at de har opplevd brann eller branntilløp på hytta de siste 10 årene. Det vil si at 12.150 av de 450.000 norske hyttene har vært utsatt for dette, eller gjennomsnittlig 1.200 hytter hvert år.

Både røykvarsler og slokkeutstyr er påbudt i alle boliger, også i hytter. Undersøkelsen imidlertid at om lag 7.000 norske hytter mangler dette.

– Dersom det oppstår brann i en hytte og man ikke har slikt utstyr på plass, er det svært sannsynlig at forsikringsutbetalingen kan bli kraftig redusert, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

1.700 personer er spurt i undersøkelsen.