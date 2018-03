Veien blir ikke åpnet i dag - skredfaren har ikke avtatt

Nyheter

Det 30 meter brede skredet som gikk i Pøyla mellom Langvassbukta og Flesnes grytidlig tirsdag morgen, er ikke ryddet.

– Det er ikke forsvarlig å starte snørydding før det er gått et døgn. Det vil bli tatt ny vurdering torsdag klokken 10:00. Fergen går nå mellom Refsnes til det gamle fergeleiet på Forøysæter, forbi rasstedet, opplyste politiet til Harstad Tidende tirsdag.

Reservefergeleie

Området der skredet skjedde er svært skredutsatt. Veien ble ikke ryddet onsdag på grunn av skredfaren, og torsdag morgen ble det gjort ei ny vurdering.

Ifølge ei trafikkmelding hos veitrafikksentralen for Langvassbukt - Flesnes er veien fortsatt stengt på grunn av snøras og blir ikke åpnet i dag.

– Omkjøring via reservefergeleiet Forøysetra, opplyser veitrafikksentralen.

Ny vurdering fredag

Magne Berg i Statens vegvesen har vært på befaring.

– Vi har gjort ei vurdering sammen med en geolog, en skredekspert. Der er gjort ei vurdering der vi har sett på forholdene der, spesielt dette med nedbør og hvordan været har vært i dagene som har gått og prognosen for de neste dagene. Ut fra det har vi vurdert at skredfaren er så stor at vi ikke vil åpne Pøyla i dag, sier Berg.

Han tilføyer at man vil gjøre ei ny vurdering fredag morgen etter klokken ti.

Skredfaren avtar ikke

– Så lenge som det er såpass mye nedbør i form av snø og det ser ut som det kan komme litt nedbør hele tiden det neste døgnet har det ført til at skredfaren fortsatt er stor, og den avtar ikke. Med elinger og nordvestlig vindretning er det ganske kraftige byger som kommer inn, sier han.

Med beredskapsfergeleiet i drift, er der et samband. Denne ferga går også innom Flesnes, slik at bygda ikke er isolert etter skredet.

– Ferga den går som et trekantsamband. Så får vi bare se an hvordan været blir fremover, det har kommet ned ganske mye snø de siste dagene totalt sett, sier Magne Berg.