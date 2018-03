Stjeler flest jakker og mobiler i påska

Nyheter

Tallene er hentet fra Frende Forsikring påskestatistikk.

– Mange har dyre vinterklær og oppbevarer verdisaker i lommene. Det er et lette bytter for tyver, sier skadesjef i Frende, Petter Lassen, i en pressemelding.

Lett bytte

Slenger du fra deg en Moncler, Canada Goose, JPS eller Parajumper i ubetjent garderobe, enten det er på en varmestue, på after-ski eller et utested, er det sjelden en innertier.

– For noen blir misunnelsen eller fristelsen for stor, andre ser sitt snitt til letttjente penger. Resultatet er at jakka blir borte, sier Lassen, og legger til at han venter et rush av skademeldinger etter påske.

Han understreker at særlig ungdom og voksne er er utsatt, fordi de stadig har meg større verdier på tur.

Mest bagasjetrøbbel

Nesten halvparten av alle skader nordmenn opplever på reise i påsken handler om bagasje.

– I 2017 så vi at 45 prosent av alle skadene i påsken handlet om mistet eller skadet bagasje. 30 prosent av bagasjemeldingene vi fikk var mobilskader, mens 30 prosent var tyveri av diverse reisegods, sier Lassen.

Typiske skader er dyre mobiler, nettbrett, solbriller og merkeklær som blir stjålet eller ødelagt.

I fjor ble det meldt over 95 000 skader på reisegods til norske forsikringsselskap. I totalantall kommer reisesyke like bak med litt over 94 000 skader, men i utbetalinger er det enorm forskjell på de to postene.

– Tyveri og tap av reisegods utgjorde snaut 320 millioner kroner for bransjen, mens reisesykdom var nesten tre ganger så kostbart med sine 965 millioner, sier Petter Lassen.

De hyppigste skadetypene i påsken 2017

Reisegods (45 %)

Reisesyke (25 %)

Avbestilling (15 %)

Forsinkelse (10 %)



Kilde: Frende Forsikring