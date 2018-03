– Sjekk skredvarslingen før du legger ut på tur

Nyheter

To av hjelpekorpsene til Røde Kors var i aksjon påskeaften. I skredet på Laupstad i Lofoten, satte Svolvær Røde Kors inn sju-åtte mannskaper. Siden to av mannskapene var i området da skredene ble utløst, var veien kort.

Hjelpekorpset til Lødingen Røde Kors ble også tilkalt i forbindelsen med hendelsen, men oppdraget ble avblåst før de kom ut.

Fagleder skred, Marius Løken i Svolvær Røde Kors skredgruppe, oppfordrer alle som ferdes i skredfarlig terreng til å lese skredvarselet og å unngå terreng brattere enn 30 grader under rådende forhold.

I Bjørnfjell ble Narvik RKH kontaktet direkte om skredet ved riksgrensen. De rykket ut og personen var framgravd når de ankom stedet. Nå oppfordrer Røde Kors personer som skal på fjellet resten av påsken, om å ta en grundig titt på varsom.no før de legger ut på tur.

– Nå har det kommet ny snø flere steder. Da er det viktig å bevege seg i terreng som er under 30 grader. Vi ønsker å formidle at det er en reell skredfare nå. To hendelser i Nordre Nordland og en i Troms i løpet av påskeaften, viser at skredfaren er reell. Det som skjedde i dag var en vekker, og som ble utløst av folk i skredterreng.

Røed Larsen oppfordrer de som er i potensielt skredterreng, eller i områder der det er usikre, å gjøre andre veivalg.

– Hører man drønn eller andre faresignaler, eller om man bare er usikker, så velg en annen vei. Og så oppfordrer vi folk til å ha med seg spade og søkestang, sier Røed Hansen.