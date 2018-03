– Vi håper at veien kan åpnes i morgen

Nyheter

– Etter en vurdering har vi konkludert med at vi stenger veien til i morgen og håper på åpning i morgen tidlig, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Magne Berg til VOL.

For at veien skal åpnes tirsdag, må værforholdene være brukbare. Berg kan derfor ikke gi noen garantier.

– Det har falt mye snø i løpet av de siste dagene, i tillegg til at vi har hatt vind fra vest. Snøen har flytta seg i de løse områdene. Nå håper vi at den stabiliserer seg og vi tror at nedbørsforholdene vil bedre seg i løpet av det neste døgnet. Samtidig er været såpass uforutsigbart. Det er lagdelinga i snøen som vi har vært bekymra for, der hardt skareunderlag gjør forholdene spesielt utsatt, forteller han.

– Det kan gå et skred i løpet av natta, men så fremt situasjonen ikke forverrer seg, åpner vi i morgen, legger Berg til.

I forbindelse med veistengingen blir det omkjøring via reservefergeleiet Forøysetra.