Strålende Påskeaften på «Norges råeste toppturhytte»

– I dag har det vært strålende, sier leder i Vesterålen Turlag, Trond Løkke, som selv tilbringer påsken på hytta.

Han forteller at forholdene påskeaften har vært preget av lite vind og mye sol, i motsetning til de øvrige påskedagene.

Flere i fjor

Selv om det har vært en og annen innom Snytindhytta så langt i påska, understreker Løkke at det var en god del flere i fjor.

– Det har snødd mye, noe som har satt en liten demper på utferdstrangen. I fjor var det også flere barnefamilier. Det har også mye med været å gjøre. Turen er lang og da kan det bli tungt for barn å trakke i tung snø. Å trekke pulk tar også ekstra på når forholdene ikke er optimale, sier Løkke.

Snytindhytta har totalt 22 sengeplasser og har det aller meste man trenger for å overnatte på normalt vis, med unntak av næring.

– Man trenger mat og lakentrekk. Ellers finner man det viktigste her, som kopper, kar, stearinlys og toalettpapir, sier han.

Vekker interesse

Ifølge Løkke er det stadig flere personer utenfor Vesterålen som fanger opp og har lyst å besøke hytta.

– Vi har hatt både flere østlendinger denne påsken, og ellers personer fra Harstad, Fauske og Andøya. De fleste er mellom 30 og 40 år. En del er bekymret over at hytta er full. En gang var vi 35 personer tidlig i påska, men da lå flere i telt på utsiden, sier han.

Rå hytte

Snytindhytta, som i 2014 ble kåret til Norges råeste toppturhytte av UT.no, er noe mer krevende å nå sammenlignet med de andre turisthyttene i Vesterålen. Det omtrent fire timer å gå dit. I så måte kan man ikke forvente at kreti og pleti renner innom dørene.

– Når sola kommer og det i tillegg er lite vind, kommer også folk. At flere besøker Ørnheihytta i Hadsel, og Appelsinholla i Sortland er naturlig, siden det er kortere vei og lettere å komme seg dit. Vi regner med at det dukker opp flere her nå når det er sol. I natt var vi seks, inkludert fire verter, og hadde da 16 ledige senger. Fire av oss som er her nå, blir værende til mandag, slår Trond Løkke fast.