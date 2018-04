Åpner veien i dag

Nyheter

– Vi tar sikte på å åpne veien kl. 15, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Magne Berg til VOL.

Begrunnelsen for å åpne veien nå, ifølge Berg, er avtagende bygevirksomhet og bedre værutsikter fremover. Selv om det skulle bli et væromslag frem mot tre, lover han at vegvesenet skal holde ord.

– Avgjørelsen er tatt og vi kommer ikke til å endre den i dag, men det kan hende at været utvikler seg slik de nærmeste dagene at vi må stenge veien igjen, understreker Berg.

I forbindelse med at veien åpner igjen, opplyser Berg om at fergesambandet vil gå over til vanlig rute i igjen.