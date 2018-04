Mann tatt av skred - bekreftet død

Nyheter

Flere redningsmannskaper og hunder ble sendt til stedet, inkludert Luftambulansen og Seaking.

Mannen, som var i 40-årene, ble funnet av redningsmannskapene. Etter flere forsøk på gjenoppliving sto livet hans ikke til å redde.

– Han ble bekreftet død på stedet etter at lege og redningsmannskaper hadde forsøkt livreddende førstehjelp. Pårørende er orientert, melder politiet på Twitter.

Politiet fikk melding om skredet omtrent kl.17.00 søndag kveld.

– Det er to kamerater som har vært på ski og stått ned Sydalsfjellet og Gravermarkdalen. Det er et relativt bratt område. Og den ene kameraten observerer at kameraten blir tatt, og vi får melding om hendelsen, og iverksetter en stor redningsaksjon, sier operasjonsleder Jon-Inge Moen til VG.

Området ble en stund betraktet som såpass utrygt at redningsmannskapet ikke ble sendt inn før det hadde gått en stund.

Ifølge VG lå mannen på omtrent 618 meters høyde, i et område som er svært bratt.