Uvanlige planetfenomener

Nyheter

Sist onsdag sto for eksempel verdensrommets ytterste planet, over Venus.

Andre påskedag, er det duket for en ny, spektakulær planetsamstilling, heter det i en pressemelding fra Astroevent, som drives av ekteparet Anne Mette Sannes og kjendisastronom Knut Jørgen Ødegård. Da vil nemlig Mars og ringplaneten Saturn stå tett sammen i sydøst på morgenhimmelen, fra kl. 03.00 natt til mandag.

De to planetene vil ses som to relativt lyssterke, stjerneformede prikker, men i små kikkerter er det mulig å se at Mars er en planetskive samt å se ringene rundt Saturn. Også tirsdag morgen vil de to stå tett sammen, heter det i pressemeldingen.

Jupiter kommer til å være et virkelig iøynefallende objekt i hele påsken. Jupiter er Solsystemets største planet og står nå svært gunstig til fra den kommer opp rundt midnatt og frem til den forsvinner i morgenlyset.

Etter Månen og Venus er Jupiter nattehimmelens mest lyssterke objekt og er vanskelig ikke å legge merke til på sydhimmelen. Bruk gjerne en liten kikkert – da vil du se opptil fire av planetens store måner og kanskje også få et glimt av Jupiters fargerike skybånd, står det å lese i pressemeldingen.

Med tanke på bygeværet som har vært de siste dagene, spørst det hvor enkelt det blir å få øye på de nevnte planetene.