16 har mistet livet i trafikken

Til sammen har 16 omkommet på norske veier så langt i år. I fjor på samme tid hadde 18 personer omkommet. I snitt har det omkommet ni personer i mars de siste fem årene.

Påsken er akkurat overstått og flere gjør seg klare for at MC-sesongen skal starte for fullt. Det krever ekstra oppmerksomhet og hensyn fra førerne før tohjulingen fyres opp for alvor.

– Når du nå børster støv av motorsykkelen din må du først og fremst være klar over at det er noen måneder siden sist du satt på sykkelen. MC-kjøring er såpass krevende at du må vedlikeholde ferdighetene dine. Med lengre avbrekk trenger du en tilvenningsfase for å komme deg opp igjen på fjorårets nivå. Det er spesielt viktig for deg som ikke kjører så mye MC til vanlig, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk i ei pressemelding.

Tilvenning for alle

Det er ikke bare MC-førerne som trenger enn tilvenningsfase etter en lang vintersesong, også du som bilist må være bevisst på at det vil bli flere motorsykler å forholde seg til i trafikken framover.

– MC-sesongen kommer like brått på oss bilister hvert eneste år. Vi er ikke vant til at motorsyklene er på veien og siden de er ganske små i forhold til bilen kan det være vanskelig for bilistene å beregne fart og avstand til motorsyklene, sier Johansen.

Pass opp for grus i veien

I 2017 omkom det 19 motorsyklister i trafikken. Så langt i år har en person omkommet på motorsykkel. Trygg Trafikk ber deg være spesielt oppmerksom på kvaliteten på veien nå i starten av sesongen.

– I år som i fjor, ligger det igjen grus og rester etter vinterfesten på veiene og det gjør ofte at veigrepet er mer uforutsigbart enn på sommeren. Svart asfalt kan være glatt, særlig i kombinasjon med salting og frost i løpet av natta. Vær derfor spesielt oppmerksom i skyggeparteier, oppfordrer Johansen.

Etter en lang vinter med motorsykkelen på lager er det viktig å sjekke den nøye før du begynner å kjøre på veien.

– Selv om sykkelen har vært gjennom service før sesongen er det likevel smart at du sjekker vesentlige ting som dekk, felg, bremser og lys for å sikre deg at alt er som det skal. Og selvfølgelig at sykkelen er i generell god teknisk stand, sier Johansen.