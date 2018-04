Nå er skattemeldingen her

Nyheter

Skattemeldingen er forhåndsutfylt, men ikke ferdigutfylt. Skatteetaten mottar opplysninger direkte fra andre på mange områder, men det er fortsatt noe informasjon du selv er ansvarlig for å oppgi for at skatten skal bli riktig.

– På flere områder må du selv fylle inn opplysninger, og to av de vanligste er inntekter fra eiendom og utenlandsforhold. Vi mottar stadig mer informasjon om finansielle verdier i utlandet, men dette er ikke alltid forhåndsutfylt i skattemeldingen. Vi har heller ikke nok informasjon om utleieinntekter til at vi kan fylle det inn for deg, sier skattedirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.

Det er også flere fradrag som du kan gå glipp av hvis du ikke fyller inn de korrekte opplysningene, som for eksempel fradrag for pendlerutgifter.

– Hvis alle opplysningene i skattemeldingen er riktig og alt er tatt med, så trenger du ikke å levere den. Husk at det er fortsatt ditt ansvar at skattemeldingen er fullstendig og korrekt, sier Holte.

Enklere skattemelding og flere digitale brukere

Det blir stadig enklere å sjekke og levere skattemeldingen. Nesten alle sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk. I år sender vi ut 875.000 skattemeldinger på papir, sammenlignet med 925.000 i fjor.

– Vi ser at flere foretrekker å bruke våre digitale løsninger og motta alle viktige beskjeder fra Skatteetaten elektronisk. Det er raskt, enkelt og trygt med innlogget dialog, sier Holte.

Frister for levering

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for privatpersoner og 31. mai for næringsdrivende. Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer trenger ikke å levere skattemeldingen. De som mottar skattemelding for næringsdrivende har ikke leveringsfritak og må levere skattemeldingen elektronisk i Altinn.

Vi hjelper deg

På Skatteetatens nettsider finner du alt fra pendlerveiviser til fradragskalkulator. Verktøyene hjelper deg å finne riktig post og beregne riktig skattegrunnlag. Har du spørsmål kan du kontakte Skatteetaten.

Fakta:

Skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning for de aller fleste. 8 av 10 ligger an til å få skatt til gode når skatteoppgjøret kommer, mens 2 av 10 sannsynligvis må betale restskatt. Gjennomsnitt til utbetaling er 12 000 kroner. Restskatt å betale er 25 000 kroner i snitt.



Beløpene på restskatt og skatt til gode er bare foreløpige. Det er først når du får et skatteoppgjør at du får endelig beregning av skatt. I skatteoppgjøret er det tatt hensyn til eventuelle endringer og nye opplysninger. Skatteoppgjøret kommer mellom juni og oktober.



Noen får ikke foreløpig skatteberegning i skattemeldingen; som for eksempel næringsdrivende med ektefeller og andre med mer komplekse skatteforhold.



I årets skattemelding er det opprettet nye poster, for eksempel for opplysninger om utenlandsk pensjon, individuell pensjonssparing, aksjesparekonto og fradrag for investering i gründerbedrifter. Det er ikke lenger et generelt fritekstfelt (tidligere post 5.0 Tilleggsopplysninger), men du kan fremdeles sende inn et vedlegg til skattemeldingen.



De siste årene har 7 av 10 brukt leveringsfritak. Det vil si at de ikke har gjort endringer, men lar den forhåndsutfylte skattemeldingen bli levert automatisk ved leveringsfristen. 3,1 millioner brukte leveringsfritak i fjor. Flere enn 9 av 10 av de som leverte skattemeldingen, leverte den elektronisk. Litt over 100.000 leverte på papir. De som leverer elektronisk eller benytter leveringsfritak, kan få tidligere skatteoppgjør enn de som leverer på papir.



Skattemeldingen for 2017 er sendt ut på flere språk og målformer.