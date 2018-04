YS-forbundet Negotia:

– Verken brus, melk, snacks eller summetone

For første gang på 18 år er det fare for storstreik. Dersom meklingen ikke gir resultater, blir det streik fra neste uke. – Da spøker det for tilgangen til en rekke varer over hele Norge, sier Monica A. Paulsen i YS-forbundet Negotia.