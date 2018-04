Tidenes beste kvartal for torskeeksporten

Nyheter

Det er en volumnedgang på 8 prosent og en verdinedgang på 2 prosent eller 488 millioner kroner målt mot første kvartal i fjor.

– Dette er det beste kvartalet for torsk noensinne, med en samlet eksportverdi på over 3 milliarder kroner. Spesielt klippfisk, saltfisk og fersk hel torsk har opplevd en prisoppgang, med henholdsvis 19, 12 og 7 prosents økning. Dette skyldes en god etterspørsel i våre viktigste konsummarkeder, som Portugal og Spania, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd Ingrid Kristine Pettersen i ei pressemelding.

Opptur for klippfisken

Norge eksporterte 21500 tonn klippfisk til en verdi av 943 millioner kroner første kvartal. Det er en nedgang i volum på 3 prosent, mens verdien økte med 24 millioner kroner eller 3 prosent. Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de viktigste markedene for klippfisk i første kvartal.

– Vi ser at det er spesielt klippfisk av torsk som trekker opp verdien i klippfiskkategorien. Dette skyldes stor prisoppgang, særlig er det en økning på klippfisk til Portugal, hvor eksportprisen var 75 kroner per kilo i mars i år, en økning på 15 kroner fra samme periode i fjor. Vi ser også en prisøkning ute hos konsumenten. Samtidig har vi de senere år sett en liten nedgang i klippfisk som spises hjemme. Derimot tyder konsumtall på at det totale konsumet (hjemme og ute) ikke faller nevneverdig. Det ser ut til at den tradisjonelle tørkede og saltede klippfisken er mer følsom for prisøkninger enn den fryste utvannede fisken, sier fiskeriutsending i Portugal, Johnny Thomassen.

Verdi- og volumøkning i saltfiskeksporten

Norge eksporterte 8700 tonn saltfisk til en verdi av 429 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 4 prosent, mens verdien økte med 68 millioner kroner eller 19 prosent. Portugal, Hellas og Spania var våre viktigste markeder for saltfisk i første kvartal.

Opp for fersk- og fryst torsk

Norge eksporterte 32000 tonn fersk torsk, inkludert skrei, til en verdi av 1,1 milliard kroner i første kvartal. Det er en liten nedgang i volum fra i fjor, mens verdien økte med 42 millioner kroner eller 4 prosent. Av dette utgjør skrei 4300 tonn, som er en økning på 3 prosent. Norge eksporterte skrei for 166 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 14 millioner kroner eller 9 prosent fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 22000 tonn fryst torsk til en verdi av 772 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 5 prosent, mens verdien økte med 86 millioner kroner eller 13 prosent fra samme periode i fjor.

– Vanligvis ser vi at prisen på fersk hel torsk og skrei går ned i mars, men i år har prisen økt. Også skreivolumene har økt i samme periode, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.

Positiv pristrend for laksen

Norge eksporterte 246 000 tonn laks for 15,8 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 6 prosent målt i volum, mens verdien falt med 240 millioner kroner eller 1,5 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks falt dermed fra 65,43 kroner til 61,11 kroner per kilo. Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i første kvartal.

– En sterk vekst i lakseprisen de siste månedene gjør at vi er optimistiske med hensyn på den videre utviklingen i sjømateksporten for 2018. For eksempel var gjennomsnittsprisen i november for fersk hel laks 50,50 kroner per kilo. I mars hadde denne steget til 67,59 kroner per kilo. Høy kampanjeaktivitet i store markeder som Frankrike, Storbritannia og Italia i kombinasjon med en sterk Euro har bidratt til et prisløft for laks, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Sjømatrådet.

Ned for ørret

Norge eksporterte 9800 tonn ørret for 633 millioner kroner i første kvartal. Volumet økte med 14 prosent, mens verdien falt med 43 millioner kroner eller 6 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Hviterussland, USA og Polen var våre største markeder for norsk ørret i første kvartal.