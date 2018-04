Ka skjer i helga?

Nyheter

Er det noe som mangler i oversikten? Send oss en e-post til red@vol.no.

Fredag

Sortland:

Klassisk gitar med Jens Bang Rasmussen i Kulturfabrikken.

Kammerkonsert i i Kulturfabrikken.

Hadsel:

Livets dans en forestilling om Inger Hagerup i Hurtigrutens Hus.

På kino i Vesterålen

Sortland: Maria Magdalena og A Quiet Place.

Lørdag

Sortland:

Bergkunst og landskap - historier i berg fra steinalderen.

Barnas fabrikk: Tut og kjør.

Familieweekend med Jarle Waldemar i Sortland Samfunnshus.

Søndag

Sortland:

Bergkunst og landskap - historier i berg fra steinalderen.

Den gamle frue - Tur med Vesterålen Turlag i Forfjorden.

Rideskole på Kleiva med Langøya rideklubb.

Familiegudstjeneste i Sortland Samunnshus.

Hadsel:

Folk og røvere i Kardemommeby med Riksteatret i Hurtigrutens Hus.

Andøy:

Bingo på LHL senteret på Dverberg.

På kino i Vesterålen

Sortland: Ready Player One og The Death of Stalin.

Skagen: Ready Player One