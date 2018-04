Solberg varsler at tiden for nye, dyre løfter er over

Nyheter

Partilederen viste til at perioden der vi stadig kan fase inn mer oljepenger i statsbudsjettene, raskt går mot slutten.

– Og nå må dere stålsette dere: Vi politikere må ta inn over oss at handlingsrommet fremover er begrenset, sa Solberg.

Hun fortsatte med en advarsel:

– Ser vi noen år fremover, så er vi faktisk på minussiden hvis vi ikke lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet og øke effektiviteten. Og da, kjære venner, er det slik at nye, dyre løfter er et dårlig bidrag til et bærekraftig velferdssamfunn, sa Solberg.

Løfter binder

Partilederen innrømmet at hun er klar over at mange kommer til landsmøtet for å kjempe for sin sak. De fikk klar beskjed om at partiet ikke starter på null. Det er allerede gitt kostbare løfter om mer vei, mer til Forsvaret, skole, politi og helse. I tillegg er Høyres svar ikke å øke skattene.

– Skal vi love mer på ett område, så betyr det at vi må gjøre mindre på andre områder, konkluderte statsminister Solberg.

Hun understreket at Høyre skal se helheten i politikken og alltid ha med seg generasjonsperspektivet.

– Den gode nyheten er at å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, kan løses. Den dårlige er at det ikke løser seg selv, minnet partilederen om.

Kompetanse

I talen trakk hun fram integrering og kompetanseheving som viktige saker framover.

Hun lanserte to nye tiltak som regjeringen vil gå i gang med: Et forsøk med et bransjeprogram for videreutdanning for fagarbeidere og mer fleksible ordninger for videreutdanning.

– Erfaringene fra initiativene vil vi bruke til å utforme en kompetansepolitikk hvor ingen går ut på dato, sier statsministeren.

40 år med Høyre

Solberg har vært partileder i 14 år og vil bli gjenvalgt for to nye år lørdag. Men i talen trakk Solberg fram at hennes historie i partiet går enda lenger tilbake. Det er i år 40 år siden hun tok sitt første partiverv, som medlem av Bergen Unge Høyres arbeidsutvalg.

Talen bar preg av at Høyres lengstsittende leder er trygg på både sin egen og partiets posisjon.

– Det går et viktig skille i norsk politikk. Der venstresiden bruker krefter på å bekjempe private bedrifter, jobber Høyre for at offentlig og privat sektor skal lære av hverandre for vårt felles beste, sa Erna Solberg i sin åpningstale til flere hundre delegater, rådgivere, pressefolk og gjester.

Uttalelsen er bare en av flere i talen som spilte tydelig på at Høyre føler seg trygg på retningen mens andre partier strever med å finne sin posisjon og kurs etter fjorårets stortingsvalg.

– Jeg er stolt av å kunne lede et parti som evner å ta inn over seg at verden forandrer seg, og som har løsninger som er aktuelle for den tiden vi lever i. Så får det være opp til andre å finne sin «posisjon» når vi har tatt tak i de viktigste samfunnsoppgavene, sa hun.