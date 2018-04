Mindre skrei i Vesterålen

Nyheter

Ifølge forskerne domineres gyteinnsiget av såkalte flergangsgytere.

– I gjennomsnitt ser fisken ut til å ha hatt normal vekst og levermengden er også nær langtidsgjennomsnittet. Når vi sammenligner førstegangsgytere og flergangsgytere som er like gamle ser vi at førstegangsgyterne er gjennomgående større. Dette skyldes nok at mens flergangsgyterne var i Lofoten i fjor var førstegangsgyterne i Barentshavet og beitet seg store, skriver havforsker og toktleder Knut Korsbrekke i en oppsummering på nettsidene til Havforskningsinstituttet.

Sammen med en rekke andre resultater fra toktet, skal funnene fra skreitoktene i Vesterålen og Lofoten, bli en del av en omfattende fangstatistikk. Arbeidsgruppens beregninger og prognese, skal danne grunnalg for kvoterådgivningen som blir levert av det internasjonale havforskningsrådet i juni.