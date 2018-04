Ti fylkeslag i Arbeiderpartiet vil ha varig vern av Lofoten og Vesterålen

Nyheter

Da partiet gikk til valg i fjor, ble det meislet ut et kompromiss der det skulle tillates oljeleting i Nordland VI, området sør for Lofoten, men der Nordland VII og Troms II, havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, skulle vernes. Det samme gjelder et belte på 50 kilometer fra land, og hele Vestfjorden. For Nordland VII og Troms II ble beslutningen utsatt.

I fjor gikk debatten høyt. Alle parter, både tilhengere og motstandere av oljeleting, mente at Arbeiderpartiet hadde tapt velgere på dette standpunktet. Nå er det ny debatt i Arbeiderpartiet, og hele 10 fylkeslag går inn for varig vern av alle områdene. Det gjelder Akershus, Sogn og Fjordane, Buskerud, Troms, Østfold, Finnmark, Oslo, Møre og Romsdal og Aust-Agder som alle har gjort lignende vedtak. I helga sa Trøndelag Ap ja til varig vern av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Det får Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja til å juble:

– Valgresultatet fra stortingsvalget viser med all tydelighet at det såkalte kompromissforslaget, som åpnet for konsekvensutredning av Nordland VI var et feilgrep. Dette har fylkeslagene tatt inn over seg og med klare flertall i fylke etter fylke vedtatt varig vern av hele området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dette er en fantastisk snuoperasjon av Arbeiderpartiet. Vi i folkeaksjonen vi takke AUF og alle andre i Ap som har bidratt til dette. Fornuften har med all kunnskap i ryggen seiret, skriver Odd Arne Sandberg, som er leder for folkeaksjonen, i en pressemelding.

Arbeiderpartiet har landsmøte i april 2019.