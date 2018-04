Nye eiere inn i Boreal

Boreal Holding AS

Boreal Holding AS har som formål å investere i og utvikle virksomhet innen mobilitet.

Selskapet eier Boreal Norge AS, som gjennom sine datterselskaper Boreal Sjø AS, Boreal Bane AS, Boreal Buss AS og Boreal Travel AS opererer buss, båt og bane i hele landet, i tillegg til 15 eiendomsselskaper.Boreal har med sine 2 300 medarbeidere en omsetning på NOK 2,7 milliarder.

Everbright Overseas Infrastructure Investment Fund PL

EOIIF fokuserer på infrastrukturinvesteringer i Europa, Nord-Amerika og Asia-Stillehavsområdet, særlig innen transport, telekommunikasjon og fornybar energi. Fondets størrelse er inntil USD 1 milliard.

(Kilde: Boreal)