Ber om hjelp til å bruke penger

Nyheter

Banksjef i SNN Vesterålen er klar på at hans bank har tradisjoner for å gi bort penger.

– Samfunnsutbyttet har alltid vært brukt til såkalte «allmennyttige forhold». Det inkluderer alt fra instrumenter til musikkorps, via bygging av kunstgressbaner til utvikling av kunnskap om landsdelen. Men samfunnsutbyttet har i de senere år økt vesentlig. Det gir muligheter til tyngre satsinger, sier banksjef i Vesterålen Bernt Ola Nilsen

I Vesterålen har banken delt ut til sammen 7,3 millioner til små og store formål siden 2014.

– Vi har blant annet bidratt til innendørshaller på Andenes og i Hadsel, Familiefæsterålen på Sortland og Artic Volleyballcamp i Øksnes. I tillegg har vi gitt støtte til enkeltprosjekter, som seks millioner til Spaceship Aurora på Andenes.

Banksjefen understreker at man fortsatt skal bruke samfunnsutbyttet til gode tiltak, men ønsker nå hjelp til å definere hva som er gode tiltak i Nord-Norge.

– Vi inviterer til det vi har kalt Samfunnsløftet. Hensikten er at alle skal få komme med innspill om hvordan pengene skal benyttes. Spørsmålene vi ønsker svar på er ganske enkle; hva mener du er viktig for ditt lokalmiljø? Hva mener du er viktig for Nord-Norge? Hvilket samfunn ønsker du at dine barn og barnebarn skal arve, sier Nilsen.

Mer penger enn tidligere

Samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge har økt jevnt fra år til år. For 2017 er det på hele 466 millioner kroner

– Det øker fordi konsernet leverer gode resultater. Og resultatene henger sammen med en solid forretningsstrategi i en landsdel preget av gode makroøkonomiske rammevilkår - som lav rente og lav kronekurs. Samtidig er resultatene positivt påvirket av at flere og flere nordlendinger velger å bli kunde hos oss, sier banksjefen.

Samfunnsløftet starter 12. april. Denne dagen vil SpareBank 1 Nord-Norges ansatte være ute i gata for å informere, og for å samle inn innspill og ideer.

– Vi tar sikte på å være synlig både i fysisk forstand og via digitale medier, og vil forsøke å komme i kontakt med så mange som mulig. Vi legger ingen føringer for hvordan nettopp du skal svare på de spørsmålene vi stiller. Ingen idé er for liten og ingen visjoner for store. Det er bare du som kan svare på hva som er viktigst for deg, ditt lokalsamfunn og ditt Nord-Norge, sier han.

Etter at innspillene er samlet inn vil de bli analysert og sammenstilt før konsernets styre peker ut de strategiske hovedprioriteringene for årene som kommer, basert på innspillene.