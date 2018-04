Hurtigruten ville stoppe Havila

Nyheter

DN skriver at Hurtigruten forsøkte å stoppe tildelingen av kontrakt på fire kystruteskip til konkurrenten Havila.

– Det er vel felles for alle monopolister fra ytterste høyre til ytterste venstre. De liker ikke at man bryter seg inn i monopolet deres, så dette er forutsigbart og ikke uventet fra hurtigrutens side, sier konsernsjef Per Sævik til DN.

Tirsdag undertegnet han kontrakten som sikrer konsernet driften av fire kystruteskip, noe som skjedde rett etter at ekspedisjonssjef i Samferdseldepartementet Fredrik Arnesen, hadde sendt email til Hurtigruten der han avslo Hurtigrutens klage på tildelingen av kontrakten til konkurrenten Havila.

Det var like før påske at regjeringen fornyet påske ga regjeringen ny kontrakt på ti års drift av kystruten, der Hurtigruten fikk kontrakt på sju skip og Havila kontrakt på fire skip. Femte april klaget Hurtigruten på tildelingen inn for Samferdselsdepartementet, fordi de mente at en pakke på fire skip ikke oppfylte kvalifikasjonskravene.

– Kystruten er ekstremt viktig. Det så vi sist denne påsken da Finnmark var isolert på grunn av uvær og ras. Det er behov for daglig tilbud, på en ekstremt krevende kystrute. Vi er bekymret for kvaliteten på tilbudet når de nye kontraktene starter i 2021, sier kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten til DN.