– Statsråder bør ikke ha private Facebook-kontoer og blogger

Nyheter

Det sier Anne Kari Lande Hasle, departementsråd i Helsedepartementet i 14 år fra 1999 til 2013, til Aftenposten.

Hun etterlyser nå strengere regler for hvordan ansatte i statsapparatet skal oppføre seg på Facebook og andre sosiale medier.

– Statsrådsvervet krever at man er statsråd 24 timer i døgnet. Folk kan misoppfatte private meninger som departementets, og det er med på å undergrave vervet. De skal ha en tydelig rolle som statsråd og medlem av regjeringen, slik at det ikke eksisterer tvil om hvor lojaliteten ligger og hvor arbeidskraften brukes, sier hun.

Dette ble tydelig med Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg, som gjorde at hun mistet statsrådsposten, mener Lande Hasle.

Lande Hasle mener også det er feil at skattepengene skal brukes på politikere og byråkrater som leker journalister i sosiale medier.

– Jeg stiller meg tvilende til at det er riktig ressursbruk. Det tar så mye tankekraft å skulle jobbe med dette, og jeg vil heller at den energien skal brukes på de aktuelle sakene. En statsråd er en politisk leder med det største ansvaret i dette landet for at samfunnet skal utvikle seg videre.