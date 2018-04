Snøskredfaren er fortsatt betydelig

Nyheter

Ifølge skredvarslinga på varsom.no, er faren for skred, fortsatt på nivå tre i Vesterålen og Lofoten, som innebærer at skredfaren er betydelig. Årsaken er at mildværet myker opp snøen, slik at det såkalte svake laget er lett å påvirke flere steder.

Slik ferdes du trygt i bratt fjellterreng Stadig flere begir seg ut på toppturer nå når det er såpass mye snø. Å kjøre i bratt terreng kan være fristende for mange,særlig nå i påsken men det medfører også en viss risiko. VOL har snakket med skientuiastene Svein Roar Martinsen og Paul Arne Johansen fra Hadsel, som har mange års erfaring med å kjøre i bratt fjellterreng i Vesterålen.

Snøen er ustabil

Varslet oppfordrer folk om å være ekstra påpasselige i områder der snødekket er tynt eller mykt, der mildvær og sol kan føre til små naturlige, utløste skred som også kan trigge dypere i snødekket.

– Det er fortsatt vinterlig mange steder, med tørr snø og vedvarende svake lag. Nå når sola varmer opp snøen, blir snøen som ligger oppe på de svake lagene mer ustabil på grunn av varme og smelting. Da kan det være utrygt å ferdes der, sier vaktleder i Snøskredvarslinga, Tommy Skårholen til VOL.

Nordland Røde Kors etter hektisk dag: – Sjekk skredvarslingen før du legger ut på tur Påskeaften ble en hektisk påske for Røde Kors i Nordland.

– Kan skje mye, men også lite

Ifølge eksperten vil fredagen blir den varmeste dagen i uka, og i så måte også den mest utrygge dagen å ferdes ute på i bratt terreng.

– Fra lørdag av blir det en litt kjøligere værtype igjen. Det er gjerne slik at i varme perioder, øker skredfaren, og så stabiliserer den seg når det blir kjøligere. Skredfaren vil nok avta om noen dager. Men slik forholdene er nå, er det vanskelig å vurdere eksakt hvor risikabelt det er å ferdes i bratt terreng. Det er først nå at vi får ordentlig mildvær på snødekke i Nord-Norge denne sesongen. Det betyr ikke at det kommer til å skje noe, men samtidig kan det skje ganske mye. Folk må derfor vær trå varsomt og ta sine forholdsregler, slår Tommy Skårholmen fast.

Omkom i snøskred i Troms En person mistet livet etter å ha blitt tatt av et snøskred i Kildal i Troms.

Hørte drønn

Ifølge skredvarslet, ligger det et vedvarende svakt lag av kantkorn er utbredt særlig i øst i Vesterålen, inkludert på Langøya og Hinnøya. Dette er bekreftet i form av drønn, senest onsdag ved Grønnfjellet i nærheten av Svolvær.

I forbindelse med ferdsel i løs og ubunden snø, oppfordrer tipsene fra snøskredvarslinga folk til å unngå bratt terreng som er særlig kjent for å ha skredfare:

Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.