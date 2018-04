Folkeaksjonen jubler over Unge Høyre-vedtak

Nyheter

På politisk kvarter i dag kom nyheten om at Programkomiteen i Unge Høyre går inn for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja jubler selvsagt.

– Unge Høyre har alle miljøfaglige råd, flertallet blant egne velgere og et overveldende flertall i hele folket i ryggen om landsmøtet vedtar å gå inn for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Ingrid Skjoldvær, nestleder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i en e-post til VOL.

Hun fortsetter:

– Dette er fantastiske nyheter! Vi har vunnet saken 6 ganger de siste 20 årene og vi trenger Unge Høyre med på laget om vi skal sørge for at de sårbare og unike havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja sikres varige vern mot petroleumsvirksomhet, sier Skjoldvær.