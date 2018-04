Vil frede Lofoten, Vesterålen og Senja

Nyheter

Unge Høyre vedtok å verne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja på landsmøtet i 2008, men snudde to år senere og ytret ønske om en konsekvensutredning. Nå vil flertallet i programkomiteen til Unge Høyre, i strid med eget parti, at de skal verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring.

– De siste tolv årene har vi fått over 90 rapporter. Det er ikke faglig forsvarlig å tillate risikoen for oljeutslipp i disse områdene og da synes jeg man bør droppe tanken og lytte til ekspertene, sier sentralstyremedlem og leder av programkomiteen for klima og miljø, Daniel Skjevik-Aasberg til NRK.

Han mener at områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja trenger vekst i fremtidsretta grønne næringer. I tillegg peker han på at det også er en økonomisk faktor for å verne de nevnte områdene, og sier at store deler av olje og gassressursene må fortsette å ligge under bakken, både fordi prisen blir for lav på sik og fordi de skal nå klimamålene.

Skjelvik understreker overfor NRK at det finnes en rekke andre steder hvor oljenæringa kan lete og bore etter olje og gass.