VOL med tung satsing på fjerdedivisjon

Nyheter

Det betyr at Stålbrott/Sortland2, Morild og Andenes IL vil bli vist mange ganger på VOL.

– Vi vet at det er mange «die Hard»-fotballfans. Derfor utvider vi vår fotballsatsing også til å gjelde fjerdedivisjon, sier Geir Bjørn Nilsen, ansvarlig redaktør i VOL.

– I tredjedivisjon skal VOL vise alle kampene til Melbo og Sortland IL, men i fjerdedivisjon skal vi vise færre kamper. I vårsesongen skal VOL overføre 11 kamper, og vi vil motta omlag like mange bortekamper fra de tre samarbeidende mediehusene, opplyser Nilsen.

Han opplyser at VOL ønsker å samarbeide tettere med de tre klubbene og andre parter som synes fotball er morsomt.

Økt interesse

Nilsen sier at han tror at samarbeidet mellom mediehusene vil være til nytte også for fotballklubbene.

– Når en rekke fotballkamper blir tilgjengelig på nettet, vil dette øke interessen for fotball totalt. Det vil glede klubbene, deres sponsorer og VOLs abonnenter, sier Nilsen.

Trener for Andenes IL (AIL) Tom Stenvoll synes det er kjempeartig at VOL skal sende 4. divisjonskamper live.

– Jeg tror det vil skape mer blest og oppmerksomhet rundt fotballen, og det er positivt. Jeg tror hele sporten vil skjerpe seg litt ekstra på grunn av dette, og det gir oss en mulighet til å få vist seg frem for flere samtidig, sier han. AIL har en solid supporterklubb i «Den blå horde», og Stenvoll håper de fortsatt vil bli med laget på bortekamper og ikke sitt hjemme og se på VOL.

– De er viktige for oss, og tidligere har mellom fem og 30 medlemmer reist med oss på bortekampene, forteller Stenvoll. Han synes det er bra at lokalmedia er med og satser på lokalfotballen.

– Det er veldig kult, avslutter han.

– Innovativt

Leder for Morild, Stian Renholdtsen er veldig fornøyd med satsingen

– Jeg synes det er strålende, dette er med på å opprettholde og øke interessen for lokal fotball. Vi ser at de er flinke på volleyballsiden med å streame kamper og det er mange som følger disse. Om man får til en kvalitet som er god, tror jeg dette kan løfte interessen «over all», sier han.

Han peker på at følger du med på bortekampene på laget ditt, er sannsynligheten stor for at du fysisk drar på hjemmekamp.

– Vi synes dette er veldig bra, offensivt og innovativt av VOL, sier Reinholdtsen.

– Ei veldig bra satsing, og det er godt at VOL oppretter et nært samarbeid med klubbene inn i dette, at man inviterer seg inn i klubben. Jeg tror mange savner den tida særlig Lofotposten var veldig gode på fotball, for 10-15 år siden.

– Nå er det et helt annet mediebilde med det digitale og det å kunne streame tror jeg er helt riktig satsing også for VOL som medie, sier han.