Dronning Sonja utsmykker Hurtigruten

Nyheter

Nyheten ble offentliggjort under et arrangement i New York, om bord på Hurtigrutens MS Fram søndag, skriver Hurtigruten i en pressemelding.

Under sin tale fremhevet HM Dronning Sonja det hun kalte «det unike samarbeidet mellom Hurtigruten og Queen Sonja Print Award».

– Hurtigruten bestreber seg på å gi sine gjester en uforglemmelig opplevelse. Å kunne nyte utsøkt kunst på reisen er en del av denne opplevelsen, uttrykte dronningen i forbindelse med arrangementet.

600 kunstverk - inkludert dronningens arbeid

Nærmere 600 kunstverk av unge norske kunstnere – i tillegg til tidligere vinnere av Queen Sonja Print Award og enkelte av dronningens egne arbeider – vil pryde MS Roald Amundsen.

– Vi er veldig begeistret og fornøyde med det nye samarbeidet, og mulighetene dette åpner for gjestene våre, kunstnerne og opplevelsen om bord. HM Dronning Sonja, QSPA og Hurtigruten fant hverandre gjennom en felles lidenskap for friluftsliv, naturen og kunst, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam i pressemeldingen.

- Fremhever en generasjon nye kunstnere

MS Roald Amundsen blir en del av Hurtigrutens stadig voksende flåte av små, spesialbygde ekspedisjonsskip i 2019. Utstyrt med batteripakker og banebrytende grønn teknologi, blir hun verdens første hybriddrevne cruiseskip.

– I Hurtigruten bygger vi neste generasjon ekspedisjonsskip. Hos QSPA fremhever de neste generasjon unge kunstnere. Et samarbeid og partnerskap er en perfekt match, sier Skjeldam.

Historiske linjer

De grafiske verkene vil pryde alle suiter og lugarer og fellesområder som restauranter, trapper og korridorer om bord på MS Roald Amundsen. De opp mot 20 norske kunstnerne er valgt ut av QSPA i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim.

Partnerskapet mellom QSPA og Hurtigruten omfatter også en intensjonsavtale om utsmykking av Hurtigrutens neste hybriddrevne ekspedisjonsskip, MS Fridtjof Nansen, som også skal være ferdig i løpet av 2019.